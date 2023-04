No es por efecto mediático

SEÑOR DIRECTOR:

Leí ayer la entrevista al académico Javier Wilenmann. Alertada por el titular “A los carabineros no les gusta quedar en calidad de imputados por el efecto mediático que eso tiene”, revisé en detalle los argumentos, para luego, determinar la falta de sustento de dicha afirmación.

Un carabinero no quiere tener la calidad de imputado, porque no entiende en qué momento su acto de servicio pasó a ser un delito; cómo es que su vocación institucional es puesta en duda o por qué arriesga el sustento de su familia a propósito de un procedimiento. Lo sé, porque tuve la posibilidad de trabajar en la defensa de un funcionario policial en calidad de imputado.

Esto no tendría tal relevancia si no estuviésemos en la antesala de la discusión del proyecto de ley Nain-Retamal. Llamo a los legisladores a no quedarse con la perspectiva academicista, únicamente. Convoquen abogados litigantes expertos en defensa institucional, consideren la opinión de carabineros involucrados como imputados y/o víctimas en procesos penales. Finalmente, como gobierno, definan una directriz clara en política criminal.

Que la justicia ya no sea ciega, sino a lo más tuerta.

María Javiera Olguín Ríos

Abogada litigante