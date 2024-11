No hay contradicción.

SEÑOR DIRECTOR:

Me hago un deber en señalar que no existe ni ha existido contradicción entre el “yo le creo a la víctima” y “la denuncia no crea culpabilidad”: por supuesto que ninguna denuncia crea culpabilidad. El Estado de Derecho exige investigaciones y juicios que se basen en el debido proceso y la producción de prueba que lleve a una convicción de existencia de hechos. Pero ello no autoriza a que la denuncia hecha por una mujer sea archivada sin más o se minimice o subvalore en tal medida que no sirva siquiera para iniciar investigación.

Rodrigo Medina Jara

Profesor de Derecho Penal

Presidente Agrupación de Abogados Penalistas