SEÑOR DIRECTOR

Liliana Cortés y Matías Domeyko nos recuerdan en su carta del miércoles como Chile ha priorizado a través de la Mesa Compromiso País a los cerca de 200 mil niños y jóvenes en edad escolar excluidos del sistema escolar.

Hoy, en medio de una pandemia y de múltiples demandas de la sociedad por más recursos, no podemos olvidar que tenemos que priorizar a los más pobres entre los pobres. Los niños y jóvenes en edad escolar, que de antemano están fuera de la educación formal, requieren más ayuda que el resto. Si son invisibles para el país, y no se organizan para presionar en la prensa, o el Congreso, no es motivo para olvidarlos.

No olvidemos que de antemano nuestro sistema escolar hoy nos los acoge, sino que los deja fuera.

Para priorizar de verdad, y no en el discurso, es momento de que el país, el gobierno y el Congreso legislen aprobando una nueva subvención de exclusión, con montos mucho mayores y reglas distintas, para abordar la necesidad de estos miles de niños y jóvenes que claman por tener oportunidades de verdad.

No los podemos abandonar.

Fernando Rojas O.

Integrante Directorio Fundación Súmate

Decano Ingeniería UDD