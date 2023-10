No se puede ignorar lo que ocurre

SEÑOR DIRECTOR:

No debería sorprenderme, pero lo estoy. Es increíble que en un conflicto que lleva más de 70 años entre palestinos e israelíes el mundo, en su mayoría su parte occidental, solo apoye el derecho de una parte a defenderse de la otra y avale que se ataque en forma indiscriminada a la población civil, en zonas densamente pobladas en parte importante por niños menores de 14 años.

Esta guerra no partió el 7 de octubre, pero pareciera que para muchos antes de ese día Israel y Palestina simplemente llevaban la fiesta en paz. Pero no es así, lo cierto es que no solo en 1948, sino que también en 1967, 1987, 2014 y 2021 cada vez más palestinos fueron perdiendo sus hogares a manos de colonos judíos que los despojaron de sus casas y tierras, colonos que han sido alentados por el gobierno israelí, país que ni siquiera ha respetado los límites tal como se comprometió, generando un verdadero apartheid en Cisjordania. Y, según recuerdo, muchos países que hoy salen en defensa de Israel han mantenido silencio.

Palestina no tiene autonomía en lo que queda de sus territorios. Sus fronteras por aire, mar y tierra son controladas desde hace décadas por Israel, país que incumple el derecho internacional y resoluciones de las Naciones Unidas. Pero, silencio.

Es insostenible seguir ignorando los horrores de la ocupación y la opresión al pueblo palestino. Gaza está en ruinas, con su población no solo muriendo por los bombardeos noche y día, sino también de hambre y sed. Dos tercios de sus hospitales no pueden seguir operando por el bloqueo, según la OMS, y los enfermos crónicos están muriendo.

Cisjordania también está bajo ataque, los templos destruidos. El Papa dijo paren la guerra. Pero, silencio.

Palestina tiene el legítimo derecho de que su estado sea reconocido de una vez por todas por el mundo entero, única manera de lograr la paz en la región.

No se trata de defender a Hamás, que por cierto no tenía el derecho de matar a civiles ni tomar rehenes ajenos a esta guerra. Palestina no es Hamás.

Paula Afani Saud

Periodista