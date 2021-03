SEÑOR DIRECTOR

Este lunes se discutió en la Comisión de Salud de la Cámara de los Diputados la posibilidad de hacer objeción de conciencia con referencia a la “asistencia médica para morir” (o eutanasia). Para precisar mejor el asunto: sería más correcto llamarla “objeción profesional”, ya que la prestación de asistencia para morir no es un asunto de la profesión médica. Los que hacen objeción, en este sentido, no están afirmando solamente la disconformidad de su conciencia con un acto terrible (matar a un paciente), sino, más bien, la ilegitimidad de ese acto para la profesión que ejercen. De hecho, la medicina se basa en cuidar la salud de los pacientes, no en quitársela. Para eso, definitivamente no sirve la medicina (ni un equipo médico).

Luca Valera

Director, Centro de Bioética UC