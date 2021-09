Pabellón en Expo Dubái: oportunidad perdida

SEÑOR DIRECTOR

Nuestro país ha tenido una larga tradición en las exposiciones universales, participando con notables pabellones desde 1875 en la Quinta Normal, hasta 2010 y 2015 en Shanghai y Milán, respectivamente. Para la Expo Dubái 2020, un equipo de arquitectos organizó en tiempo récord un concurso público que fue ganado por Smiljan Radic, Cecilia Puga y Paula Velasco con un magnífico proyecto, diseñado reutilizando la estructura de lamelas de un centenario galpón de madera del sur de Chile.

La organización del concurso significó un trabajo ad honorem de 11 arquitectos en el jurado y de los 24 equipos que participaron. La madera sanitizada se transportó a Dubái y los arquitectos ganadores realizaron el proyecto que ya estaba en proceso de inicio de obras por una constructora en aquella ciudad.

El gobierno, dada la situación de pandemia, decidió bajarse de la Expo por motivos de prioridades comprensibles. Lo que sin embargo no se entiende es por qué si Chile no iba a la Expo, se aceptó participar con un edificio que no representa nuestra arquitectura como había sido tradicional.

El Colegio de Arquitectos de Chile lamenta que hayamos perdido la oportunidad de ser representados por un proyecto que mostrara nuestra imagen país con lo que sabemos hacer, cual es nuestra arquitectura como un patrimonio nacional reconocido internacionalmente.

Jadille Baza

Presidenta Nacional

Juan Lund

Pdte. Comité de Arquitectura Institucional y Concursos

Colegio de Arquitectos de Chile