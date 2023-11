Pagan los chilenos

SEÑOR DIRECTOR:

El gobierno del Presidente Boric se puso como meta la construcción de 260 mil nuevas viviendas durante su administración, con el propósito de entregar soluciones a la crisis habitacional. Ambicioso dirán algunos, pero lo cierto es que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha sostenido que hay un déficit de 650 mil viviendas.

Sin embargo, esto contrasta con los datos otorgados por la Cámara de Chilena de la Construcción (CCHC), la cual dice que son 1.089.000. Algo no cuadra, ya que esto nos demuestra que existe una diferencia de 439 mil viviendas.

Dicho lo anterior, el número de familias allegadas llega a 935 mil, mientras que de este número 441 mil corresponde a incapacidad financiera. Así las cosas, la CChC da cuenta que la crisis habitacional es más aguda que lo contemplado originalmente por el gobierno, debido principalmente a la falta de certeza en el desarrollo de políticas públicas en materia de vivienda.

Lo cierto, es que el déficit habitacional no se reduce a una mera actividad productiva, sino que afecta directamente al desarrollo de millones de familias de nuestro país. Por tanto, la diferencia de datos y metodología entre el gobierno y la CCHC, abre una interrogante en torno a los instrumentos de diagnóstico, pues no se conoce si se encuentran actualizados u obsoletos, o si el capital humano es el apto. Mientras tanto, quienes pagan los platos rotos son los chilenos y chilenas que no pueden acceder a una vivienda digna.

David Sandoval

Senador e integrante Comisión de Vivienda y Urbanismo