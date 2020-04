Para Entender: De la guerra contra el virus a la guerra por los ventiladores

No sólo una guerra sanitaria es la que enfrenta el mundo. Parece que también estalló otro conflicto, este entre estados, por asegurarse los insumos necesarios para enfrentar la emergencia. Las mascarillas se han convertido en un producto escaso y han obligado a reconvertir empresas e incluso -como en Italia- destinar a los presos a elaborarlas para poder satisfacer las necesidades de la población. Y no son el único bien preciado por estos días. Los respiradores mecánicos también se han vuelto un instrumento indispensable: su carencia puede llevar a tener que decidir entre la vida de unos y la muerte de otros. Por eso. el ministro Jaime Mañalich en la conferencia diaria del Ministerio de Salud habló de una verdadera “guerra por los respiradores” en el mundo. Tanto así, que optó por mantener en secreto los detalles del vuelo que traerá a Chile la donación por parte de China de 500 de esos aparatos y para lo cual ya se instruyó a la Fach.

Lo de “guerra de los respiradores” no es una forma de decir. Existen varios episodios que confirman que la tensión entre los países sigue creciendo. La propia cancillería, según informa hoy La Tercera, alertó de al menos tres casos que obligaban a manejar con especial reserva la forma en que se traerían al país los aparatos donados por China. Primero, el decomiso en Miami, por parte de Estados Unidos, de un cargamento de insumos médicos que iba con destino a Brasil; el caso de un envío de ventiladores con destino a España, retenidos en Turquía, y un camión que iba por tierra hacia España y que fue detenido en Francia y su carga requisada. Y a ellos se suman otros, como el que informa la agencia AFP: un envío de insumos que debía partir hacia Francia, pero que en el aeropuerto de China fue adquirido a último minuto por compradores estadounidenses. Sin contar la prohibición de exportar mascarillas 3M a Canadá y América Latina decretada por el gobierno de Estados Unidos y que volvió a enfrentar a Trump con Justin Trudeau.

Un panorama aún más preocupante cuando las cifras de casos de Covid-19 siguen aumentando aceleradamente. No sólo superamos el millón 200 mil contagiados y más de 65 mil muertos, sino que América está concentrando el 40% de todos los casos, según reportó la OMS. Y en América Latina, se superaron ya los mil muertos, una cifra a la que Brasil aporta casi 500 y Ecuador más de 180_ el panorama en ese país sigue siendo dramático, con ataúdes de cartón para enfrentar la alta demanda, como informa La Tercera. Y en Chile la situación de contagios también crece -somos el segundo país en la región, influido por el alto número de test que se realizan y el 25 a nivel mundial- y los muertos ya llegan a 34. La cifra de fallecidos se ha duplicado en cuatro días y La Araucanía es la región con mayor mortalidad. Por eso, se adoptaron nuevas medidas. El ministro anunció el envío de ocho ventiladores mecánicos y la habilitación de dos nuevos hospitales en la región. Todo eso mientras se insiste en pedir a la población que cumpla con las medidas de cuarentena y respete los cordones sanitarios.

Quedarse en casa no es fácil, no sólo para los chilenos. Por algo la Reina Isabel pronunció ayer un discurso inédito, el quinto de ese tipo que da en sus casi 70 años de reinado. Una suerte de “Discurso del Rey” -como el pronunciado por su padre en la Segunda Guerra Mundial- dándole ánimo a los ciudadanos británicos, alimentando su orgullo nacional y llamándolos a permanecer en casa y respetar la cuarentena, algo que varios han comenzado a incumplir. No por nada, el gobierno de ese país alertó que si no se cumple la cuarentena, tendrán que tomar medidas más drásticas. Y todo ello, mientras se encendieron las alarmas en torno a Boris Johnson. Tras diez días con coronavirus, la fiebre no cede y fue internado, aunque sólo por “precaución”, dijeron en Downing Street. Lo cierto es que los británicos tienen a su primer ministro hospitalizado y las cifras de muertos subiendo aceleradamente. Un panorama preocupante, que revela que la pandemia está lejos de ceder. Habrá que seguir desarrollando la paciencia para soportar la cuarentena.