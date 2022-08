SEÑOR DIRECTOR:

Pueden haber múltiples razones de por qué evaluamos el aprendizaje, el desempeño docente y la calidad de los programas. Podemos evaluar para tener un diagnóstico, para informar las políticas públicas o para identificar a quienes apoyar o responsabilizar.

Hay consenso que debido a la pandemia no podemos usar evaluaciones para responsabilizar. Pero se nos olvida que una misma evaluación puede cumplir múltiples funciones y que por eso es importante tenerlas. En el caso de la evaluación docente, no hay otros objetivos que categorizar y ajustar las remuneraciones de los docentes. El que sea voluntaria no perjudica directamente a nadie.

El Simce, por otra parte, no solo tiene la función de responsabilizar, sino también de identificar las escuelas que necesitan un diagnóstico más profundo y apoyo. Esto hace que, como está actualmente diseñado el sistema de aseguramiento, sea crítico aplicar al menos una prueba censal. Sin esta medición, y a falta de otros indicadores, se sigue como sistema apoyando las escuelas que estaban más débiles… ¡en 2018!

Que el Consejo Nacional de Educación haya rechazado hacer solo pruebas muestrales se debe a la necesidad de poder orientar mejor los recursos del Estado, y a que sigan funcionando -de acuerdo a la ley- los mecanismos de diagnóstico y orientación de la Agencia de Calidad de la Educación y de apoyos del Mineduc.

Si no queremos el Simce, entonces se hace urgente ir definiendo y probando otros indicadores. Porque necesitamos poder identificar qué escuelas necesitan orientación y apoyo.

Alejandra Cortázar

Centro de Estudios Primera Infancia

Ex consejera de la Agencia de Calidad de la Educación