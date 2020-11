SEÑOR DIRECTOR

El domingo 25 de octubre las personas decidieron, por una amplia mayoría, dar curso a la redacción de una nueva Constitución en democracia. El amplio apoyo que concitó no solo el Apruebo, sino que también la Convención Constitucional, demuestra que las personas ya no quieren ser más observadores de los procesos políticos, sino que protagonistas. El triunfo de la Convención Constitucional es un deseo ciudadano para que la nueva Constitución sea escrita por personas que no pertenezcan a las élites políticas, quienes son vistos como “los mismos de siempre”.

El proceso constituyente debe estar impregnado de participación ciudadana para que todos y todas se sientan incluidos e incluidas, y no se cierre solo en los constitucionalistas y sus asesores. No es posible imaginar una Convención que sesione a puertas cerradas ni entre “cuatro paredes”, las discusiones deben ser públicas, con un fuerte vínculo con las organizaciones sociales, los cabildos y las asambleas que se convocaron a partir del 18 de octubre, con mucho trabajo en los territorios (como ferias y puerta a puerta) para dar a conocer las discusiones que se están generando en el órgano constitucional, y con una fuerte utilización de las plataformas digitales para ir rindiendo cuentas.

La inmensa movilización social del 25 de octubre del 2019, y la participación ciudadana del 25 de octubre del 2020 nos situó en un momento político y social que es histórico e inédito en la historia de Chile y del mundo, ya que la redacción será de manera paritaria. Por lo mismo, la nueva Constitución debe tener un alto grado de vinculación social, con los y las que permitieron que este momento fuese posible.

Karina Delfino Mussa

Vicepresidenta de la Mujer del PS