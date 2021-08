SEÑOR DIRECTOR

Como gobierno, y para mantener el orden, se pide circular con pase de movilidad para todas aquellas personas que ya han recibido sus dos vacunas contra el Covid-19, pero también debemos tener en consideración que hay muchas personas que viven en sectores rurales, que viven en sectores alejados, sin señal de Internet o que no se han integrado a la tecnología, para quienes esta medida, más que simplificarles la vida, los ata de manos, ya que no pueden descargar su pase, no tienen ayuda de familiares y simplemente se ven excluidos de estas medidas.

Como Delegaciones Presidenciales, tomamos atención de esto y estamos desplegados con nuestros equipos en los sectores donde nos necesitan aquellas personas entregando pases de movilidad físicos. Debemos dar oportunidades a quienes no tienen acceso y ofrecer alternativas a quienes no cuentan con herramientas que consideramos tan comunes hoy en día.

Roberto Erpel

Delegado Presidencial Regional Arica y Parinacota

Mario Olavarría Rodríguez

Delegado Presidencial Provincial de Chacabuco