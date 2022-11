Peligroso doble estándar

SEÑOR DIRECTOR:

En su edición de 21 de noviembre se transcribe carta del jefe de bancada de Renovación Nacional, diputado Andrés Longton, titulada “Peligrosa sensatez”.

Se acusa al gobierno de no contar con agenda en materia de seguridad por no patrocinar proyectos con casi tres años de trámite en el Congreso Nacional y por no promover avances en la Ley Antiterrorista, cerrando con un reclamo por no contar con agenda y proyectos en materia de migración irregular, crimen, delincuencia y terrorismo.

Sobre las referidas afirmaciones, parece prudente recordar al diputado que este gobierno mal podría responder por la tramitación legislativa referida al anterior gobierno y que no es obligatorio hacerse cargo de proyectos que no necesariamente se comparten, pero que en nada impiden tener una política de persecución penal en base a la legislación común cuya investigación y sanción es más efectiva que la legislación antiterrorista.

Parece necesario recordarle que años atrás en un gobierno de su sector, ante la imposibilidad de avanzar en sanción penal mediante la Ley Antiterrorista, un fiscal tuvo que inventar pruebas y testigos deviniendo la investigación en un sonoro fracaso investigativo y, por cierto, político.

La herramienta que reclaman, aludiendo a un emblema del Rechazo, es mala y punto.

Luego, no parece entendible que quien reclama por la falta de una herramienta en contra del crimen organizado haya rechazado la partida presupuestaria de Interior que por primera vez contempla un macizo plan para investigar, perseguir y sancionar bandas de crimen organizado, contemplando una fuerte coordinación de las diversas entidades públicas y las policías, lo que denota un serio y decidido esfuerzo por enfrentar este flagelo.

Francisco Aldunate Ramos

Abogado