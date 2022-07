Pérdida del aprendizaje ya es un desastre mundial

SEÑOR DIRECTOR:

El daño que la pandemia ha hecho a la vida de los niños por los confinamientos es enorme. A nivel mundial, millones de niños todavía permanecen fuera de la escuela y las graves consecuencias en términos de aprendizaje y neurodesarrollo perdurarán por muchos años.

Antes de la pandemia, el 50% de los menores de 10 años en América Latina no podía leer y entender una historia simple. Hoy, el valor es cercano al 80%, según cifras del Banco Mundial (BM). Se trata de una alarmante y evidente crisis de aprendizaje que ratifica los resultados del “Estudio Efectos de la Pandemia en la Primera Infancia”, que realizamos en la Fundación este año.

Allí pudimos evidenciar importantes déficits que existen en cuanto a habilidades sociales y emocionales en niños y niñas en una etapa que es crucial para su desarrollo futuro. Observamos niños de 4 años que no pronuncian más de 10 palabras de forma clara y comprensiva, que no conocen las tijeras o no saben tomarlas, que tampoco han tenido acceso a témperas ni mucho menos saben cómo agarrar un pincel. Otro tanto ocurre con la distinción de los colores o las figuras geométricas. Esto se explica mayoritariamente por la pandemia, debido a la ausencia de jardines infantiles y colegios los años 2020 y 2021.

A su vez, según un estudio de la consultora McKinsey, para 2040 la pérdida de educación por el cierre de escuelas podría causar que el PIB mundial sea un 0,9 % más bajo de lo que se proyectaba, mientras que el BM cree que tal merma podría costar a los actuales niños 21 billones de dólares en ingresos a lo largo de su vida, una suma equivalente al 17 % del PIB mundial actual.

Es urgente visibilizar a quienes tienen pocas o nulas oportunidades de demostrar cómo las medidas adoptadas por las autoridades no siempre suelen considerar un principio básico que debería inspirar la política pública en materia de infancia: el interés superior del niño.

Anne Traub

Directora Ejecutiva de Fundación Familas Power