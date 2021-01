Plan de vacunación bien informado

El gobierno ha confirmado que mañana estarían llegando al país las primeras dos millones de dosis de la vacuna china Sinovac, en tanto que a fines de mes llegaría un segundo embarque, por otra cantidad similar. Con ello será posible dar inicio a un plan de vacunación masivo -éste ya comenzó hace algunas semanas con el personal de salud que atiende pacientes críticos, quienes recibieron dosis de Pfizer-BioNTech-, cuya primera fase contempla que para fines del primer trimestre se encuentren vacunadas cinco millones de personas, mientras que para fines del primer trimestre el objetivo es abarcar un total de 15 millones de personas. La autoridad ha dado garantías de que habrá vacunas suficientes para toda la población, pues también se irán sumando dosis de AstraZeneca, Comax y eventualmente Johnson & Johnson, con lo cual el país podría disponer de un total de 35 millones de dosis a lo largo de este año.

Es ciertamente un logro significativo que cuando la vacunación a nivel mundial ha comenzado hace escaso tiempo, Chile ya cuente con dosis aseguradas y por lo tanto el combate a la pandemia podría experimentar un favorable giro, con menos contagios, disminución de las personas fallecidas y un progresivo regreso a la normalidad. La tarea que viene ahora será asegurar una gigantesca logística -donde será clave la buena coordinación con los municipios-que permita no solo poder vacunar a millones de personas en muy poco tiempo -la experiencia muestra que en varios países, pese a existir vacunas, el proceso ha sido lento o engorroso-, sino que el grueso de la población opte por vacunarse, considerando que será un acto voluntario.

Para que el proceso fluya bien y se logren los objetivos trazados, será fundamental que la población esté bien informada, lo que supone campañas masivas en las más variadas plataformas para ir sensibilizando sobre distintos aspectos. El plan de vacunación que ha diseñado la autoridad contempla que habrá un calendario -que podrá consultarse en línea- donde se informará cuándo y en qué lugar podrá vacunarse cada persona. Dicha plataforma será sin duda valiosa, pero sería deseable que faltando poco tiempo para que se inicie el proceso, la ciudadanía comprenda bien a qué atenerse, considerando que la vacunación será escalonada y que en una primera etapa Sinovac no se administrará a mayores de 60 años, sin perjuicio de que habrá otras opciones para adultos mayores.

Clave será a lo largo de todo el proceso incentivar a que la gente se vacune masivamente, para lo cual será indispensable despejar las dudas que aún persisten sobre la confiabilidad de las vacunas. Algunos sondeos indican que más del 40% de la población todavía no ha tomado la decisión de inocularse, y entre las principales razones para ello figuran el temor a los efectos secundarios o porque se duda de su efectividad. Claramente hay aquí un problema de desinformación, que debe ser abordado en forma urgente. Actitudes irresponsables como la de algunos funcionarios del Hospital de Temuco, que decidieron rechazar inocularse con Sinovac -pese a que ésta ya cuenta con la autorización del ISP, y los estudios clínicos confirman que es un producto seguro y efectivo-, no hacen más que reafirmar la importancia de no descuidar este punto, porque a la larga puede poner en riesgo la estrategia sanitaria.