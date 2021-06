Población LGBTQI+: el punto ciego de la política pública

SEÑOR DIRECTOR

Se estima que entre un 7 y 13% de la población mundial se identifica como no heterosexual, según el estudio estadounidense “Orientación sexual, Controversia y Ciencia” publicado en la revista Psychological Science in the Public Interest.

Llegar a la cifra no fue fácil. La imprecisión en la recaudación de datos y los prejuicios sociales, llevan años operando como obstructores a la hora de conocer los números reales de la población LGBTQI+. Esto les invisibiliza e impide crear políticas públicas que les consideren.

El caso chileno no se queda atrás. Según datos de la encuesta Casen 2017, un 1,98% de la población se identificaría “gay”, “lesbiana”, “bisexual” u “otra” orientación sexual. Esto devela una subrepresentación de las personas no heterosexuales en los datos, al estar muy por debajo del 7 o 13% propuesto por investigaciones internacionales. Esta deuda en cifras nacionales es aún mayor cuando se trata de medir y representar a las personas trans y otras formas de diversidad de género y sexual, abriendo una gran brecha, donde las personas más perjudicadas son quienes no están siendo vistas.

Es urgente avanzar en mediciones precisas. Las encuestas y censos deben integrar preguntas más allá del sexo al nacer, tales como identidad de género y orientación sexual, para así recoger la pluralidad de experiencias y dar tribuna a sus voces, haciéndoles parte visible, activa e integrada de nuestra sociedad.

Marcela Saavedra Araya

Catalina Rufs Orellana

Observatorio de Datos y Estadísticas de Género e Interseccionalidades