”Pónganme donde haiga”

SEÑOR DIRECTOR

En referencia a la columna de Daniel Matamala publicada el 21 de noviembre, titulada como esta carta, quiero señalar:

1. El reportaje de Ciper sobre los gastos de la candidata K. Oliva, basándose en los datos que publica el Servel, es una nueva contribución del periodismo a la transparencia de la política, fundamental especialmente en aquellos casos en los que si bien no hay ilegalidades, hay problemas éticamente no aceptables.

2. El “timbre fácil de Servel” es una expresión desacertada. La revisión de la rendición de gastos de las 15.772 cuentas presentadas por las candidaturas de mayo desembocó en el rechazo del 19% de las solicitudes de reembolso, permitiendo un ahorro fiscal de más de 4 mil millones de pesos. A lo anterior se suman la revisión de las cuentas de los partidos políticos y un rechazo del 31%. Como consecuencia hoy se investiga la inclusión de gastos no permitidos, falta de respaldos, etc., y podría haber sanciones. No pareciera un “timbre fácil”.

Respecto de la declaración de candidaturas, se rechazó la presentación del Sr. Ancalao por firmas ante un notario fallecido, fraude detectado en el proceso de revisión. Volviendo a la elección de mayo, el Sr. Matamala reconoce en su columna el caso de Felices y Forrados como “una movida que fue frenada por el Servel”. La aceptación de candidaturas tampoco es un “timbre fácil”.

Servel fiscaliza el cumplimiento de la ley, revisa los antecedentes entregados por los AE y si procede rechaza y, después de un debido proceso, sanciona.

¿Podría hacerlo mejor? Sin duda. Pero Servel fiscaliza, no regula. Este capítulo nos conmina a perfeccionar nuestros procesos y a insistir en cambios legales. No podemos objetar los montos de los gastos en detalle. Una opinión no basta si la ley no ha puesto límites. Tampoco podemos objetar el trabajo de parientes en las campañas. No es ilegal.

Servel no tiene iniciativa legislativa. Para avanzar, dependemos del Ejecutivo y el Legislativo. Quizás eso cambie con la nueva Constitución. Mientras, contamos con el celo periodístico.

Juanita Gana

Consejera de Servel