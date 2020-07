SEÑOR DIRECTOR

Durante el último tiempo, hemos escuchado en el Congreso, en matinales y en Twitter -estos últimos lugares, aparentemente, los nuevos predilectos para la deliberación pública- que “por una sola vez” hay que aprobar proyectos de sospechosa constitucionalidad, tal como ocurre con el retiro del 10% y la creación de un impuesto a los súper ricos. En estos casos, con el objetivo de evitar las reglas de discusión de ciertas materias legales, como la iniciativa exclusiva o los altos quórums de ciertas partes de nuestra Constitución, se utilizarán las disposiciones transitorias.

En fin, “por una sola vez” la situación ameritaría reformar, introduciendo por la puerta de atrás elementos que no caben por la puerta delantera. Sin embargo, hoy es un proyecto de respaldo popular y quizás por eso quienes lo promueven no les molesta que se dobleguen las reglas del juego. Pero, ¿qué pasará cuando las mociones no le parezcan deseables?

La relevancia del estado de derecho es la simple pero radical idea de que la autoridad no puede actuar arbitrariamente; alguien debe regular al gobernador y nuestra institucionalidad está llamada a hacerlo. Si no lo tenemos claro, empezaremos a correr el cerco hasta darnos cuenta que, de pronto, no existirá límite alguno para quienes detenten el poder.

Magdalena Ortega Puebla

Directora de Formación y Servicio Público IdeaPaís