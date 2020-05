SEÑOR DIRECTOR

El Presidente durante su campaña repitió una y otra vez: “los niños primero”, “compromiso mujer”. Con más de dos años de gestión, en el momento exacto para demostrar interés por niños y mujeres, no lo hace. ¿Por qué el gobierno no apoya el postnatal de emergencia? La razón principal es económica. Prefieren que las mujeres se acojan a la ley de protección del empleo.

A la fecha, llevan anunciados varios paquetes fiscales por un monto aproximado de 17 mil millones de dólares, a los que bien podrían sumar el costo de extensión del postnatal de 50 millones de dólares, cifra marginal al total de los aportes.

¿Qué los frena? Primero, que la billetera es prioridad, no los niños, no las mujeres. La segunda es que no saben lo que implica la maternidad, en especial, para aquellas personas con menos recursos. Ignacio Briones lo ha dicho: “Soy el ministro de Hacienda; debo ser prudente”. ¿Qué tiene de imprudente el beneficio a través de un aporte tan inferior a lo inyectado?

Hoy, hay mujeres desesperadas pensando cómo enfrentar el problema del cual el gobierno no se quiere hacer cargo. No tienen con quién dejar a sus hijos y las salas cunas no son opción. Muchas de ellas amamantan y no tienen recursos para NAN. ¡Ni siquiera está demostrado que el Covid no se traspase por leche materna! Sin embargo, no ha habido problema con facilitar la vida a dueños de empresas con altas utilidades.

La ayuda fiscal es, usualmente, insuficiente, y aquí, con un costo menor, se privilegia el orgullo de no ceder ante una iniciativa transversal. ¿Dónde quedaron los niños y las mujeres primero?

Camila Avilés B.

Vicepresidenta Nacional de la Mujer DC