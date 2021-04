SEÑOR DIRECTOR

Llama la atención la fórmula con la que mis colegas los diputados Ilabaca (PS) y Walker (DC) buscaron dotar de validez constitucional al tercer retiro de los ahorros previsionales.

En primer lugar, a confesión de parte relevo de pruebas. En esta lógica, queda de manifiesto que tanto el primero, segundo y tercer retiro (únicos y excepcionalísimos) vulneraban el ordenamiento vigente y que el Congreso se arrogaba potestades que no tenía. Cuando venga el cuarto retiro, en las vísperas de una reelección, estaré expectante de las excusas que esgriman, tanto parlamentarios de oposición como de Chile Vamos.

En segundo lugar, porque dotar de nuevas atribuciones a cualquier poder del Estado en los estados de excepción constitucional es una discusión de fondo, que por ningún motivo debió nacer de la necesidad de dictar una ley en particular. Pretender autoconferirse permanentemente este poder, disfrazándolo detrás de la urgencia de una política pública, atenta contra los principios que inspiran a las repúblicas democráticas y se asemeja más a un mesianismo autoritario.

No olvidemos que, de no ser por la pandemia, hoy Chile viviría el proceso de su reestructuración institucional y político en el seno de la Convención Constitucional. Es ahí donde, por mandato popular, habrán de revisarse las atribuciones y límites de cada órgano público de manera global. Estas medidas parche, aportan mucha más inestabilidad que soluciones. Afortunadamente en esta oportunidad primó la cordura de no aprobar algo permanente.

Francisco Undurraga

Diputado Evópoli