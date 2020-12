Protección al emprendedor

SEÑOR DIRECTOR

El retroceso a la Fase 2 es un nuevo golpe para las Pymes de Santiago, las que observaban con buenos ojos este mes para sus ventas. Sin duda que esta medida es acertada para proteger nuestra salud, debido al aumento de los contagios por Covid-19, pero también no podemos obviar que estas restricciones se pueden ir repitiendo en el camino y que son inaguantables para la economía, como también para cualquier negocio o emprendimiento del país que no tiene las espaldas para soportar más meses con bajas o escasas ventas.

Pensemos en Pymes y emprendedores de las distintas industrias y servicios que deberán volver a modificar sus rutas en este fin de año, como por ejemplo la gastronomía, hotelería, turismo, gimnasios, espacios culturales, transportes, etc. También, en los de quienes veían diciembre como una luz en la oscuridad, por la oportunidad de ventas que entregan las fiestas a final de año y el comienzo del verano.

Tendremos que buscar soluciones que nos permitan cuidarnos a nosotros como también a la actividad económica del país, con todo el cariño del mundo y entendiendo que la salud es lo primero, pero también con la claridad de que ya no se pueden perder más empresas en el camino. Recordemos que, entre octubre de 2019 y junio de este año, hubo 111 mil empresas que no tuvieron ningún tipo de movimiento tributario, es decir, pararon su actividad. Un número demasiado grande y que no puede aumentar, porque muchos ya gastaron sus ahorros y pidieron créditos para soportar la primera parte de esta crisis.

Ya no contamos con más recursos, necesitamos poder trabajar entendiendo los cuidados y que la salud es lo primero, pero por favor también entendamos que para muchos será casi imposible seguir adelante si volvemos a las cuarentenas, con negocios cerrados o a medio andar. Todos debemos cuidarnos con responsabilidad y, a la vez, cuidar a nuestras Pymes.

Alejandra Mustakis

Presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech)