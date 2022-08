Protección de la niñez

SEÑOR DIRECTOR:

Chile ratificó la Convención de Derechos del Niño el 14 de agosto de 1990. Ya han transcurrido 32 años de este cambio de mirada hacia la niñez que permitió establecer una relación con ellos y ellas desde una perspectiva de sujetos de derecho y no como objetos de protección.

Sin embargo, a muchos aún les cuesta entender lo que realmente esto significa. Y es que si bien los niños y niñas -por la etapa vital en la que se encuentran- son claramente sujetos de especial protección, lo que plantea esta Convención va más allá, pues tiene como principios fundantes la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia y desarrollo, así como la participación de niños y niñas en las decisiones que les afecten.

Aun cuando este deber lo tiene el Estado hace más de tres décadas, el proceso de avanzar en cumplir con ese fundamental compromiso ha sido lento y no exento de obstáculos. Pese a que se reconocen importantes avances en materias de políticas públicas y de institucionalidad, es urgente avanzar en la garantización de sus derechos y en la erradicación de la violencia hacia niños y niñas.

No es tolerable que sigamos siendo testigos del aumento de casos de abuso sexual contra niños y niñas -especialmente hacia niñas- donde el principal agresor es alguien del círculo familiar cercano; no se pueden aceptar más muertes de niños y niñas por violencia doméstica; o asesinatos por balas locas. Para dar cumplimiento, seguir avanzando y honrar el compromiso que nuestro país adquirió hace 32 años, no basta solo con mirarles aisladamente, como sociedad debemos trabajar y avanzar para poder entregarles una calidad de vida que potencie su adecuado e integral desarrollo.

Francisca González

Coordinadora Área Derechos de la Niñez y Redes de Corporación Opción