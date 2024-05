SEÑOR DIRECTOR:

Al culminar el proceso de discusión de la Ley Corta de Isapres, la pregunta es quiénes son los responsables y cuáles son las consecuencias de lo que ha sucedido.

En el listado de responsabilidades aparece el Poder Judicial que interfirió con las funciones del Poder Ejecutivo al emitir un dictamen administrativo, sin medir las consecuencias en los usuarios y en el sistema de salud. El gobierno, por haber dilatado el problema y no tomar decisiones oportunas en favor de los pacientes. El Congreso, por no haber enfrentado antes el tema salud, con proyectos pendientes, como la ley de cobertura de gastos catastróficos y la del Plan Garantizado de Salud. El Tribunal Constitucional, por despachar rápidamente un tema complejo, opinando igual que el gobierno en la mutualización. Las Isapres, por no proponer soluciones concretas y amenazar con la quiebra del sistema y su efecto catastrófico en los pacientes. Por último, los expertos que no fueron firmes y categóricos en hacer prevalecer su opinión.

En consecuencia, ha sido el Estado de Chile junto a profesionales y expertos, los responsables de llegar a una solución insatisfactoria que afecta a los usuarios, que deberán pagar más por sus planes y esperar hasta 13 años para la devolución de su deuda.

Pero también se ha visto afectado el sistema de salud, que no avanzó en la relación público-privada para enfrentar los graves problemas de salud que tenemos, como son las listas de espera, el incremento del cáncer que requiere tratamientos urgentes, las coberturas de vacunación para enfrentar las epidemias virales, y el aumento de la obesidad infantil y enfermedades crónicas.

Fernando Vio del Río