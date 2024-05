“Quieren impunidad”

SEÑOR DIRECTOR:

Daniel Matamala en su columna del domingo titulada como esta carta, indica que quienes piden el regreso de la capacidad de la justicia militar de ver los casos en que actúen militares o policías están pidiendo impunidad.

Efectivamente en el pasado en algunas ocasiones la justicia militar no estuvo a la altura de las circunstancias, pero debemos recordar que los juzgados militares y navales son supervisados por las cortes marciales, las que son integradas por dos oficiales generales y dos ministros de las cortes de apelaciones, siendo presididas por uno de los ministros, quien además tiene el voto dirimente en el caso de empate. A su vez las cortes marciales se reportan con la Corte Suprema.

Si en el pasado ha fallado algún juzgado militar o naval es el sistema judicial el que falla.

Quienes piden el regreso de la justicia militar solo piden justicia y garantías para militares y policías, justicia y garantías que no todos los tribunales civiles están dando, como tampoco existe esa percepción respecto del actuar de algunos integrantes del Ministerio Público.

Si no le gusta la idea de justicia militar, entonces usemos el de justicia especializada, tal como existe para asuntos de familia, tributarios, aduaneros, ambientales y otros.

Para cerrar, cuando use ejemplos, no olvide al soldado conscripto Robledo, o al comandante Crespo. Explique que el primer juicio al infante de marina Seguel fue anulado, y que, en la segunda oportunidad, solo va él a juicio y no el resto de la patrulla. Va a juicio porque dicen que la bala que lamentablemente mató a Yordan Llempi venía de su arma.

Impunidad no, justicia y garantías sí. Nadie está sobre la ley, pero sí todos tenemos el derecho al debido proceso, más aún si van a cumplir órdenes del gobierno.

Richard J. Kouyoumdjian Inglis

