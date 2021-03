Reacción frente al mayor precio del cobre

SEÑOR DIRECTOR

El fuerte aumento del precio del cobre, alcanzando el último día hábil de febrero los US$ 4,16 la libra, superando en cerca de 130 centavos la estimación utilizada en el presupuesto público del 2021, no solo es una buena noticia para las arcas fiscales, sino que además ha elevado las expectativas de que la economía chilena podría crecer este año por sobre el 6% anual. En lo fundamental, de mantenerse este mayor precio, el Fisco recibiría este año cerca de US$ 2.500 millones de mayores ingresos, situación que más temprano que tarde abrirá una discusión sobre el uso de estos recursos.

Dada la incertidumbre respecto de si el actual precio es sostenible en el mediano plazo o es solo transitorio, lo razonable sería no comprometerlo con algún gasto permanente. Luego, el utilizarlos para gasto transitorio asociado a la pandemia o a la recuperación económica, sustituyendo algo de deuda pública o uso de fondos soberanos contemplado en este año 2021, es el camino correcto y coherente con la responsabilidad fiscal. En este sentido, las declaraciones del ministro de Hacienda Rodrigo Cerda son acertadas, llamando a la cautela frente a la sostenibilidad en el mediano plazo de estos niveles de precios del metal. En lo inmediato no existe certeza si hay argumentos de mediano plazo para sostener estos precios, más allá del avance que muestran los factores asociados al medio ambiente y que favorecen el uso del metal; luego, la cautela del ministro de Hacienda es bien recibida, ya que se orienta a un objetivo de responsabilidad fiscal de mediano plazo que deberían buscar todos los gobiernos y el cual esperamos se tienda a consolidar como un objetivo importante dentro de la institucionalidad del país.

Patricio Rojas

Economista