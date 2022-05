Reconocimiento a la sociedad civil

SEÑOR DIRECTOR:

En Chile existen en torno a 234 mil organizaciones sin fines de lucro (OSL). Con una altísima valoración ciudadana (70%) y 1,9 millones de voluntarios, generan además 310 mil empleos.

Recientemente, el Senado aprobó por unanimidad una nueva ley de donaciones, reconociendo la importancia de las OSL en la superación de la pobreza, la provisión de prestaciones en salud, educación y emprendimiento, la defensa de los derechos de las minorías y del medio ambiente, entre muchos otros. Por lo mismo, resulta algo contraintuitivo, hasta doloroso, que la Convención -más allá del solo derecho de asociación- no haya acogido ninguna de las iniciativas para consagrar constitucionalmente a las OSL y la colaboración público privada.

Algunos podrán argumentar que las OSL no solucionan los problemas estructurales del país, pero lo que no se puede argumentar es que un niño con cáncer o una familia que ha perdido su casa por una catástrofe, deba esperar años a que el Estado se haga cargo. Es precisamente la colaboración la que contribuirá a reconstruir lazos de confianza entre todos los chilenos y entregar herramientas a quienes, en dichos de Felipe Cubillos, son los “más olvidados de la sociedad (…) quienes no piden ayuda y solo necesitan una oportunidad”.

M. Isabel Díaz Velasco

Directora Legal

Desafío Levantemos Chile