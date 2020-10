SEÑOR DIRECTOR

Tras más de seis meses de anunciada su creación, se ha constituido la Unidad Coordinadora de la Reforma a Carabineros integrada por cinco expertos externos y seis representantes institucionales. Se abre una nueva ventana de oportunidad para concretar las transformaciones profundas que Carabineros requiere y cuya necesidad se ha evidenciado por años.

Si se pretende generar cambios reales que se proyecten, se requiere avanzar en forma paralela en distintas dimensiones. Primero y muy importante, se debe lograr un compromiso de Estado para llevar adelante este proceso, así como un amplio acuerdo político sobre el tipo de policía que queremos para Chile. Esto supone debatir cuestiones estructurantes de la organización actual que no han sido incluidas en procesos previos, por ejemplo, su carácter militar y centralizado. Estos acuerdos son indispensables para guiar el trabajo de la Unidad que, por su naturaleza, será de largo plazo, sin perjuicio de los avances que se puedan ir consolidando en materias prioritarias que aún deben ser definidas.

El trabajo de la Unidad debe ser reforzado con equipos técnicos dedicados 100% a la tarea y con un largo horizonte temporal. Ellos deben completar diagnósticos, validar soluciones técnicas entre distintos actores, transformar los acuerdos en proyectos, elaborar los estudios para la implementación, etc. No basta con la buena voluntad y el tiempo que puedan regalar algunos expertos por unos meses.

En otro ámbito, debe existir una reevaluación profunda de los proyectos de ley en actual tramitación. Ellos no se ajustan a los cambios requeridos. Insistir en su rápida aprobación podría ser contraproducente para el proceso que se inicia. Ojalá esta nueva oportunidad sea aprovechada y no engrose la lista de anuncios que no han prosperado.

Mauricio Duce J.

Profesor Derecho UDP