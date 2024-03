Reforma a la Ley de Fraudes

SEÑOR DIRECTOR:

La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) afirmó que el proyecto de ley que modifica la Ley de Fraudes va en la “dirección correcta” para detener los autofraudes y, respecto de su efectividad, ante la insistencia de los senadores, respondió que “solo la evidencia nos podrá mostrar”.

Tal como en su momento lo advirtió la CMF, el Banco Central y, ahora último, la Corte Suprema, el aumento exponencial de autofraudes se explica porque la ley estableció el estándar de culpa grave o dolo en el uso de los medios de pago (menor grado de cuidado). Incluso lo anterior, en palabras del ministro Marcel, dio origen a verdaderas escuelas del delito.

En este sentido, lo planteado por la CMF no guarda relación con la gravedad de la situación ni tampoco con la ausencia de cambios relevantes en la ley, ya que no se modifica el estándar de responsabilidad y los cambios son marginales. Al respecto, sólo en febrero pasado, BancoEstado reembolsó cerca de US$ 37 millones.

Todos entendemos que el eufemismo de “va en la dirección correcta” significa que el regulador no está dispuesto a dar una respuesta técnica y clara. Por otra parte, “la evidencia lo dirá” debiese reemplazarse por “la evidencia lo está diciendo” y en voz alta.

Adicionalmente, en reiteradas oportunidades, el Ejecutivo mencionó que el proyecto recogía las recomendaciones de la Corte Suprema. Sin embargo, omitió señalar que no recogieron la principal recomendación: adecuar el estándar de responsabilidad.

Entonces, quizás habrá que esperar hasta que productos tan importantes para la bancarización de los sectores de más bajos ingresos dejen de estar disponibles para todos los chilenos.

El proceso legislativo aún no termina. Es de esperar que nuestras autoridades sean responsables frente a un tema que nos tiene desbordados, corrigiendo una ley que ampara el delito.

Jaime Lorenzini

Socio de Lorenzini Twyman Abogados