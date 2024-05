Reforzar la confianza

SEÑOR DIRECTOR:

Esta semana, Ciper Chile publicó una nota en la que, tras analizar todas las declaraciones de intereses y patrimonio, detectó que al menos cuatro parlamentarios omitieron propiedades inmuebles y otros diez subvaloraron la tasación fiscal de bienes raíces (otros ocho corrigieron). Lo destacable de nuestra regulación, reformada en 2016, es que esta labor puede realizarse dado que toda la información es pública y en formato de datos abiertos.

Sin embargo, como indica la presidenta de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ana María Bravo, en el sistema del Congreso “no hay proceso de control de veracidad. Es solo de cumplimiento de plazos. Y en caso de denuncia se revisa (…) si existe infracción”. Uno de los principales cambios sería la posibilidad de fiscalizar no solo el incumplimiento extemporáneo, sino también la completitud y veracidad de estas declaraciones, a manos de Contraloría, que puede cruzar la información reportada con otras bases de datos, dado que se consideró que el autorreporte no era suficiente para prevenir y detectar enriquecimiento ilícito o conflictos de intereses.

Pero la Contraloría no tiene competencia sobre el Congreso, y éste no cuenta con una entidad autónoma que tenga las capacidades y facultades de realizar esta labor, por lo que, como indica la diputada, no hay fiscalización y dependemos del autorreporte o de la labor de la prensa. Sin duda, una debilidad que es urgente resolver. Cuando solo el 1% confía en esta institución (Encuesta Bicentenario, 2023), debemos contar con mecanismos de prevención y control de posibles conflictos de interés, además de sanciones adecuadas y proporcionales.

Desde 2017, un proyecto de ley que fortalece la integridad, transparencia y participación ciudadana en el Congreso está en la Comisión de Constitución del Senado. Esperemos que noticias como estas y el deseo de aumentar la confianza ciudadana en una instancia esencial para nuestra democracia puedan reactivarlo.

María Jaraquemada Hederra

Abogada