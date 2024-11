Repensar un nuevo sistema carcelario

SEÑOR DIRECTOR:

Hace algunas semanas, autoridades del gobierno reconocieron que existe un tema muy serio en el caso de las mujeres en los centros penitenciarios y se abrieron a la habilitación de una cárcel como la de “Capitán Yáber” para mujeres. Sin embargo, no hemos tenido novedades concretas al respecto. La realidad carcelaria es deficitaria y pocas cosas lo exponen tan bien como el emblemático caso de dicho anexo.

El problema, y así lo devela su existencia, no es solo la falta de una sección segura para mujeres, si no la normalización de un sistema carcelario que reconoce su propio déficit en términos de seguridad y trato digno.

Si bien las mujeres ya no son una minoría en espacios de toma de decisiones y, en consecuencia, también son susceptibles de cometer delitos económicos en los mismos términos que los hombres, resulta claro que la solución no pasa ya por crear un Capitán Yáber femenino, sino de repensar un sistema carcelario con normas actualizadas y justas, donde la seguridad y el trato digno no sean privilegios, sino derechos universales para todas las personas privadas de libertad, sin importar su género o el tipo de delito que hayan cometido.

Loreto Hoyos

Directora Grupo Penal Albagli Zaliasnik