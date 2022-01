Scotiabank participa en la creación del primer decálogo que impulsa la participación femenina en el sector financiero

Scotiabank Chile junto al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el Ministerio del Trabajo, la Corporación Mujeres en Finanzas (MEF) y una veintena de empresas y asociaciones gremiales del sector, crearon el primer decálogo de buenas prácticas para incentivar la incorporación femenina a la industria financiera.

El documento busca sentar las bases para que las empresas del sector puedan estandarizar la información y medir la participación actual de las mujeres dentro de sus organizaciones. También incluye una serie de propuestas y medidas concretas para fomentar la inclusión.

La iniciativa de crear un decálogo que marcará principios éticos sobre la inclusión y la igualdad de género en el sector, surge a partir del trabajo de la Mesa de Mujeres en Finanzas, instancia que se estableció en julio de 2021 con el objetivo de incrementar la participación laboral femenina cuya trayectoria ascendente fue interrumpida por la pandemia. De hecho, tras alcanzar un histórico 53,3%, en el peor momento de la crisis sanitaria esta retrocedió más de 10 puntos porcentuales.

“El talento y las competencias no tienen género, están distribuidos de manera equitativa en toda la población, por lo que no existen razones objetivas para que las mujeres no estemos presentes en puestos de toma de decisión en todos los niveles de las empresas de los distintos sectores económicos, también en el financiero”, sostiene la ministra de la Mujer y la Equidad de Género Mónica Zalaquett. Además, añade que este tipo de iniciativas “permitirá impulsar una mayor presencia de mujeres en esta industria, lo que sin duda impactará positivamente sus resultados, ya que la diversidad aporta valor a las operaciones de las compañías”, afirma Katia Berdichewsky, directora de Asuntos Corporativos de Scotiabak Chile.

Del total de ocupados en la industria financiera local, prácticamente 50% son mujeres; sin embargo, a nivel de cargos gerenciales y directivos ese porcentaje disminuye a 25% y 10% respectivamente. “Debemos cambiar esa realidad y para ello iniciativas como la Mesa Mujeres en Finanzas son fundamentales y debemos seguir potenciándolas”, manifiesta el Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.

Los principios del decálogo son los siguientes:

1. Diagnóstico de indicadores para una mejor recolección y estandarización de datos sobre la participación femenina en todos los niveles dentro de la empresa.

2. Evaluación de los datos obtenidos y fomento de la transparencia para identificar el panorama de la participación femenina.

3. Creación de un comité de diversidad e inclusión que fomente la diversificación de las mujeres en la industria para mejorar la representación femenina en la empresa.

4. Acercar las principales industrias financieras al mundo universitario con el fin de atraer talento joven.

5. Instaurar espacios de aprendizaje y colaboración dentro y fuera de la empresa.

6. Garantizar los procesos de reclutamiento y selección de candidatos/as sin sesgos inconscientes de género.

7. Incentivar la corresponsabilidad y la conciliación laboral en hombres y mujeres para fomentar espacios más inclusivos.

8. Impulsar el posicionamiento de más mujeres en puestos de liderazgo en la industria.

9. Generar protocolos y políticas internas que se ajusten a la normativa legal y se atrevan a mover fronteras.

10. Erradicar la violencia contra las mujeres.