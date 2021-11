¿Seguiremos drenando humedales?

SEÑOR DIRECTOR

Está en discusión en las comisiones unidas de Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Hídricos del Senado la prórroga por 12 años de la ley que fomenta la inversión privada en obras de riego y drenaje.

En el escenario actual, donde los humedales son ecosistemas clave para mitigar los efectos del cambio climático y proteger el ciclo hidrológico, no parece una política de Estado acorde a las evidencias disponibles el perseverar con esta iniciativa que, adicionalmente, ha estado asociada a la devastación de la vegetación nativa en laderas de cerros, a la expansión de monocultivos de frutales para el mercado internacional, a la construcción de embalses que quedan en el camino porque no tienen agua para llenarse y han significado un aporte económico a grandes empresas que no son quienes más necesitan del apoyo económico del Estado para subsistir.

Fernanda Salinas

Doctora en Ecología