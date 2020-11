Submarino hundido

SEÑOR DIRECTOR

Nuevamente han aparecido reportajes en televisión sobre lo que se ha denominado el combate de Marga Marga, según los cuales frente a Viña del Mar buques de la escuadra habrían hundido a un submarino peruano en 1976.

Sin entrar en detalles, ya que en esa época me desempeñaba como funcionario de la Embajada de Chile en Perú, me hago una pregunta de toda lógica que destruye desde la base la veracidad de la versión de marras. En una nave como la mencionada debería haber al menos 50 tripulantes peruanos, ¿cómo en 44 años no ha aparecido un padre, una madre, una esposa, un hijo, una novia, un camarada o un amigo que denuncie la desaparición de un miembro de la respectiva tripulación?

Es verdad que en la época que se indica la Escuadra lanzó gran cantidad de cargas de profundidad en esa zona por haber detectado algo que tenía las características de un submarino. Pero de ahí a sostener que se destruyó un submarino peruano hay un mundo de diferencia. Además, ¿cómo se explica que nunca salió a la superficie petróleo o algún elemento que fuera parte del sumergible supuestamente destruido?

Puedo sostener con conocimiento de causa que no hubo submarino peruano alguno en la zona del mencionado bombardeo y menos que se haya hundido a uno de esa nacionalidad.

Demetrio Infante Figueroa