SEÑOR DIRECTOR:

En su reciente carta, Emilia García reflexiona sobre teletrabajo y cuidado, y alerta sobre algunos de los riesgos de esta dualidad. Sobre esto, no me cabe sino estar totalmente de acuerdo con ella. La conciliación entre trabajo, cuidado, crianza y corresponsabilidad son, sin embargo, temas que aún no están resueltos y que resultan muy complejos de abordar. No existe una sola y mágica solución, y sin duda la pandemia agudizó aún más estas dificultades.

Si bien nuestro gobierno se encuentra avanzando hacia un sistema nacional de cuidados y el derecho a sala cuna universal, todo el progreso del programa se ha visto afectado dada la situación económica global que afecta también a nuestro país.

En ese sentido, han sido muchas las organizaciones, principalmente de mujeres, que han solicitado al menos la posibilidad del derecho a teletrabajo en torno al cuidado de hijos e hijas. Las madres trabajadoras sin redes de apoyo, ni posibilidad de tercerizar los cuidados de sus hijos e hijas, deben tener alguna opción que les permita subsistir, mantener a sus familias y cuidarlas, poniendo especial énfasis en que se trata siempre de una opción y no una obligación.

Por supuesto, esto está pensado como una medida transitoria entendiendo que no es la solución íntegra, ya que el verdadero objetivo radica en la construcción de un sistema nacional de cuidados.

Maite Orsini Pascal

Diputada