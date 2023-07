SEÑOR DIRECTOR:

Las académicas Paula Errázuriz y Candice Fischer consideran que mi columna sobre trastornos de personalidad solo contribuye a la desinformación y promueve la estigmatización. En primer lugar, me alegro de que ellas hayan escrito una carta, pues creo que el intercambio epistolar solo contribuye a visibilizar este problema que hoy se encuentra bastante oculto en nuestra sociedad. En segundo lugar, la intención de mi columna no puede ser más lejana a desinformar y estigmatizar, todo lo contrario, solo busco contribuir a visibilizar más este trastorno y generar más conciencia. En la columna no solo advierto al lector que no soy experta, sino que explícitamente digo escribirla desde mi experiencia personal, subjetiva, casuística. Sin duda, los aspectos que describo no pretenden ser universales para todos los trastornos de la personalidad, pero son los que me han tocado vivir a mí.

Finalmente, solo me sumo al llamado de las académicas a la “comunidad científica y académica (agregaría a las autoridades políticas) a psicoeducar a la población general para promover que las personas y comunidades tengan información basada en evidencia para cuidar su salud mental”.

Sylvia Eyzaguirre