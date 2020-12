Tribunal Constitucional

SEÑOR DIRECTOR

No conocemos los argumentos del TC para declarar inconstitucional la reforma que autorizaba un segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, pero podemos anticipar al menos dos implicancias gravitantes para el futuro trabajo de la Convención Constitucional: cuáles son los límites del presidencialismo y si existe un contenido material implícito en la Constitución cuya modificación no puede hacerse ni aún mediando la voluntad del poder constituyente derivado, es decir, del Congreso, cuando el o la Presidenta no está de acuerdo.

Sobre el primero, el TC en los hechos condiciona las reformas constitucionales impulsadas por el Congreso a la autorización del Presidente de la República, al someterlas a la lógica de la iniciativa exclusiva de ley. Respecto de la segunda, la modificación de ciertos elementos de la Constitución, por ejemplo el rol del Presidente en materia legislativa, vulneraría el espíritu de ésta, aun cuando no conste la existencia de partes de la Constitución cuya enmienda esté vedada al constituyente derivado.

Resulta patente que a juicio del TC el rol del Congreso bajo la Constitución vigente está radicalmente minimizado y depende, incluso para materias donde no requiere de la autorización o aquiescencia del Presidente, de su venia. El Congreso tendría vedado modificar las reglas que le dan competencias al Presidente. La sentencia respalda una dinámica entre estos poderes del Estado, en que uno busca supeditar al otro, lo que, con certeza, no contribuirá a gobernar mediante consensos entre ambos ni a la existencia de un diálogo en aquellas materias donde hay desacuerdo. Urge un debate razonable sobre el régimen de gobierno que tendremos.

Adicionalmente, la idea de un núcleo implícito y ligado al “espíritu” de la Constitución vigente que no puede modificarse, refuerza la idea de que no es posible cambiar elementos estructurales bajo esta Constitución y que una nueva es indispensable para la convivencia política.

Claudia Sarmiento

Académica Facultad de Derecho Universidad Alberto Hurtado