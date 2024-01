Un insulto a la justicia

SEÑOR DIRECTOR:

Las cosas como son, Celestino Córdova no es un mártir, es un asesino. No hay vuelta que darle. Mientras algunos pretenden vestirlo como machi o comunero mapuche, no podemos olvidar que está cumpliendo una condena de 18 años por ser coautor del brutal crimen del matrimonio Luchsinger Mackay en 2013. Llamémoslo por lo que es: un criminal.

El problema no solo radica en la figura de Córdova, sino en las decisiones del Poder Judicial. Mientras el Ministerio Público y las fuerzas policiales realizan su labor deteniendo a estos criminales y recabando pruebas, los tribunales otorgan libertad condicional, desestimando incluso las objeciones de Gendarmería, que argumentaba que Córdova no cumplía las condiciones y ni siquiera mostraba arrepentimiento.

Estas decisiones son un insulto para la justicia. ¿Cómo pretende el Poder Judicial ganar respeto y confianza cuando liberan a individuos que deberían permanecer tras las rejas? Los tribunales se han convertido en instituciones desprestigiadas gracias a estas decisiones, permitiendo que criminales caminen libres.

Y no podemos dejar de señalar a aquellos que defienden lo indefendible. La diputada Ericka Ñanco, al oponerse a que el gobierno apelara esta libertad condicional, se convierte en cómplice indirecta de estos actos criminales; más cuando su actitud permanentemente es avalar cada atentado y justificar el uso de la violencia.

Basta de encubrir la realidad. No pedimos nada extraordinario, solo que se hagan juicios coherentes y que aquellos que cometan crímenes graves paguen por sus acciones. Es hora de decir las cosas como son y poner fin a esta forma de ocultar la verdad. La ciudadanía merece justicia, no impunidad disfrazada de libertad condicional.

Patricio Santibáñez

Pdte. Multigremial de La Araucanía