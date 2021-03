Vaciar el seguro de cesantía: una mala idea

SEÑOR DIRECTOR

La opción de retirar la totalidad de lo ahorrado en la Cuenta Individual de Cesantía (CIC) no es una idea nueva. Gracias a la flexibilización de la ley Nº19.728 durante el 2020, quienes no hubiesen cotizado en los últimos dos meses y no cumplan los requisitos para acceder al Seguro de Cesantía, ya pueden retirar la totalidad de sus fondos.

La novedad de la propuesta de Aire Nuevo y a la que se han sumado dos candidatos presidenciales, se encuentra en elevar el monto mínimo a retirar ($400 mil) recurriendo al Fondo de Cesantía Solidario (FCS). Sin embargo, esto vaciaría efectivamente dicho fondo. En efecto, si se consideran los más de US$ 4.000 millones que debiese aportar en FCS -considerando a todos aquellos que no llegan a los $400 mil a través de su CIC- sobrepasan los aproximadamente US$ 3.500 millones que actualmente administra. En tiempos de incertidumbre nunca antes vista, la medida dejaría a más personas de las que ya hay -2 millones- sin fondos por cesantía. Estas personas tampoco tendrían acceso a los fondos solidarios ya que éstos se habrían agotado. Además, la propuesta es poco progresiva al no considerar a quienes nunca han cotizado, muchos de los cuales pertenecen al mundo del trabajo informal.

Para contrarrestar los efectos de la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia, no se debiese seguir actuando bajo la lógica de echar mano a los recursos destinados a la seguridad social de los propios trabajadores. Resultaría mucho más beneficioso para el país el establecer un gran acuerdo para eliminar las exenciones tributarias injustas, lo que permitiría allegar fácilmente US$ 3.000 millones, no por una vez, sino que permanentemente. Se trataría de recursos cuyo origen está en privilegios -y no en la seguridad social-, los que, junto los US$ 6 mil millones recién anunciados, podrían ser más adecuados para reforzar las políticas necesarias para enfrentar la emergencia.

Sebastián Izquierdo

Director ejecutivo Centro de Estudios Horizontal