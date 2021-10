“Vendiendo humo”

SEÑOR DIRECTOR

Carolina Tohá, en su columna del sábado titulada como esta carta, cae en lo mismo: señalar que los municipios no tienen mando sobre Carabineros y, por eso, no tienen capacidad de fiscalizar el comercio ambulante, es vender humo. Nuevamente la policía debe solucionar problemas sociales que los políticos no han sabido abordar. Los municipios tienen inspectores municipales facultados para fiscalizar. Tohá fue alcaldesa, debería saberlo.

Luis Valdés Bünting