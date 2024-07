Villa Francia: oportunidad y pertinencia

SEÑOR DIRECTOR:

Dentro de los muchos aspectos de los que se ha discutido en los últimos días respecto del operativo policial que se realizó en Villa Francia por fuerzas policiales bajo las instrucciones de la Fiscalía Sur, hay una que llama la atención, y es que se ha calificado a dicho operativo como “poco oportuno”. Lo anterior se ha afirmado debido a que el día en que se llevó a cabo la diligencia policial se iba a conmemorar un aniversario más de la muerte de Luisa Toledo, madre de los hermanos Vergara Toledo. Según las críticas, que la conmemoración fuese ese día habría hecho poco prudente la diligencia investigativa, puesto que esta fecha tiene un significado profundo y simbólico para un sector político, y en especial para la comunidad de personas que viven en ese barrio de Estación Central.

Aunque puede comprenderse el alcance del análisis, vale la pena reflexionar preguntándose qué se hubiese dicho de la fiscalía y las policías si este factor hubiese sido tomado en cuenta. ¿Qué diríamos si, en vez de proceder con el operativo porque se tomó en cuenta la dimensión simbólica y política de la fecha, nada se hubiese hecho y producto de ello se hubiesen cometido delitos? Aunque no contamos con información que nos permita hacer el análisis contrafactual, podemos suponer que las críticas a la fiscalía hubiesen arreciado. Y en ese caso, sí hubiesen tenido razón. Por eso, la autonomía del Ministerio Público no puede ser puesta en cuestión, y precisamente el que haya procedido a ordenar la diligencia que encontraba pertinente sin realizar un análisis de la conveniencia política de las circunstancias, es lo correcto. Puede que no sea oportuno para la política, pero sí parece que fue pertinente para la investigación y persecución de delitos.

Francisca Werth Wainer

Abogada