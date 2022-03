SEÑOR DIRECTOR

No existe manual que permita enfrentar más de 200 años de violencia, despojo y abandono. La desigualdad y ausencia del Estado chileno en el Wallmapu ha calado tan hondo los surcos de la confianza, del respeto, de la legitimidad, que hoy los colores políticos y la popularidad no son suficientes para entablar diálogos de paz. Pero la voluntad desde el gobierno está, y por eso parece importante destacar algunos elementos de la visita ministerial a la zona.

Y cuando digo voluntad, no son solo palabras. Al lugar llegaron los ministerios de Interior, Salud, Educación, Obras Públicas, Defensa y Desarrollo Social y Familia, asumiendo que el problema no es solo policial, sino un Estado ausente de forma multisistémica, que tonifica la desigualdad entre el campo y la ciudad, entre mapuche y no mapuche, y que por tanto mantiene el conflicto.

La voluntad es y será el preámbulo necesario para poder establecer un diálogo que germine en acciones. Pero se debe avanzar más rápido en comprender los protocolos de la cultura mapuche y las múltiples demandas que surgen desde el territorio. Así como también, las acciones y exigencias de los distintos actores que son parte del conflicto.

El camino por recorrer es grande y a la voluntad del gobierno se deben sumar mínimos comunes que permitan ir a lo sustantivo: restitución de tierras, respetar derechos, disminuir la desigualdad, entre muchos otros.

Carolina Acevedo De La Harpe

Doctora en Ciencia Política

Universidad Católica de Temuco

Red de Politólogas