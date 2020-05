SEÑOR DIRECTOR

La propuesta de un grupo de parlamentarios de oposición de derogar el DL 3.500 que creó las AFP parece ignorar por completo los argumentos técnicos esgrimidos por muchos y de distintas sensibilidades: los sistemas de reparto no son viables en el largo plazo por las tendencias demográficas del mundo actual.

Pero hay otras razones para no avanzar en la línea propuesta. La creación de un Fondo de Pensiones Solidarias, como se propone, no elimina el problema de sufrir importantes pérdidas patrimoniales cada vez que haya una crisis económica. Pero sí presenta el riesgo de una administración de los fondos sujeta a fuertes presiones políticas.

Administrar un fondo de aproximadamente US$ 172 mil millones (valor a marzo de 2020) es ciertamente atractivo políticamente, pero altamente peligroso. La entrega de un “certificado de saldo de ahorro” no es garantía ninguna de que los fondos estarán disponibles cuando los actuales trabajadores quieran jubilar en 20 años o menos. Hay un alto riesgo que, como ha ocurrido en otros países, los fondos se gasten en otras políticas sociales “urgentes” y, peor aún, se malgasten en la burocracia del Estado.

Todo lo anterior no implica que el actual sistema no pueda ni deba perfeccionarse; ciertamente hay espacio para hacerlo y se debe trabajar en ello. La propuesta -que posiblemente presenta vicios legales que no exploramos- no hace más que desprestigiar aún más a la clase política. Seamos serios. Chile merece mejores políticas públicas.

Hermann González

Clapes UC

Leonardo Hernández

Facultad de Economía y Administración UC y Clapes UC