¿Y dónde quedó?

SEÑOR DIRECTOR:

Queríamos mejores pensiones, un sistema de salud que no perjudique a los que ya tienen buen acceso a ella, sino que mejorar el acceso a quienes no lo tienen. Queríamos igualdad ante la ley y respeto a todos. Queríamos paz. Pero estamos frente a un articulado que habla de todo menos de esto, que está haciendo protagonista al Estado de todos los ámbitos de la vida. No había recursos para mejorar la educación ni la salud, pero los constituyentes están imaginando un Estado mucho más grande, con un costo mucho mayor. Están pidiendo más tiempo para permitir más diálogo, pero a estas alturas ya no hubo diálogo. La Comisión de Armonización no tiene atribuciones para agregar todo lo que faltó ni de quitar todo lo que nos va a dividir como país.

Constanza Delgeon