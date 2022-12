¿Y el Hospital Metropolitano?

SEÑOR DIRECTOR:

Ya es un tema recurrente en los medios de comunicación las listas de espera en cirugías. Solo en el primer semestre, según datos entregados por el Minsal, 294.632 personas aguardan un pabellón.

En este contexto, sorprende que haya hospitales que aún funcionen a media máquina. Como lo reveló un estudio del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la USS, cerca de 15% de los pabellones no está habilitado y el 85% restante se utiliza a mitad de capacidad (52,3%).

Solo si revisamos el caso de Santiago, llama la atención que el Hospital Metropolitano -ex Hospital Militar- no tenga sus pabellones implementados. Entendemos que ese centro de salud partió hace poco más de dos años atendiendo la emergencia del Covid, pero no es lógico que hoy -con las enormes listas de espera existentes- este recinto siga solo dedicado a estas atenciones y no haga uso total de su infraestructura, lo que ayudaría a brindar prestaciones oportunas. Esto, a su vez, descomprimiría la carga en otros establecimientos de la zona oriente.

Es urgente que el Minsal se concentre en adoptar medidas efectivas, aprovechando al máximo sus instalaciones en beneficio de las pacientes.

Eduardo del Solar

Director ejecutivo

Asoc. de Proveedores de la Industria de la Salud