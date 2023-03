¿Y la política nacional de investigación asociativa?

SEÑOR DIRECTOR:

A fines de 2022, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación anunció la suspensión de convocatorias de concursos para la creación de centros e institutos científicos. Al mismo tiempo se sostuvo que existiría un segundo llamado a fondos puentes de financiamiento, de manera de dar continuidad a la investigación que se encuentra en ejecución. Lo anterior se explicaría por una reforma a la política de financiamiento de la investigación asociativa.

Sin embargo, a la fecha no se sabe cuándo dicha política será pública, no se conoce el calendario de las convocatorias 2023, ni tampoco qué ocurrirá en 2024. Este panorama significa, al menos, un estancamiento en el desarrollo de la investigación asociativa, falta de proyección, incertidumbre y por qué no, cierta desazón.

Pilar Moraga Sariego

Subdirectora (CR)2