Rápida y sabrosa sopa de berenjenas asadas

La berenjena es una de las joyas de la cocina mediterránea. Es una fruta que se cultiva desde hace unos cuatro mil años: los datos más antiguos sitúan su origen en Asia, al noreste de la India, Birmania y sur de China. Debido al comercio se extendió al norte de África y luego, en la Edad Media, entró a Europa por la España musulmana, donde proliferó su cultivo por los países cálidos del Mediterráneo.

A diferencia de casi todas las frutas u hortalizas, la berenjena no se come cruda. Pero eso no la vuelve menos nutritiva: tiene un gran aporte en potasio y ácido fólico. También es rica en vitamina B6, vitamina B1 y magnesio. Como refleja su color morado, contiene antocianinas, de acción antioxidante, por lo que se recomienda para prevenir la prevención de enfermedades cardiovasculares y degenerativas.

Desde el punto de vista culinario, una de las mejores formas de preparar la berenjena es al horno. Este método mejora notablemente su textura, al consolidar su carne, y concentra de forma única los sabores. En esta receta, Jorge Keymer recomienda asarlas junto a otros vegetales, y luego con ellos cocinar la sopa más reconfortante y rica, ideal para estos días fríos y lluviosos. Uno de sus los secretos de la receta es la base de caldo de verduras, que puede servir para preparar cualquier otra sopa que tengas en mente.

Sopa de berenjenas asadas

Ingredientes (para 4 a 6 porciones)

1 kg de berenjenas

3 tazas de caldo de verduras

1 tomate pera

1 cebolla blanca mediana

6 a 8 dientes de ajo

½ cucharada de tomillo fresco

1 cucharada de cilantro fresco

1/3 de taza de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto.

Para el caldo de verduras

1 cebolla

3 zanahorias

3 dientes de ajo

2 ramas de apio

5 lt de agua.

La sopa