BeReal y la búsqueda por vernos con menos filtros en redes sociales

Hace un par de semanas estaba en el cumpleaños de una amiga cuando me contaron sobre la existencia de BeReal, una aplicación que nació en Francia durante 2020 y que, por estos días, se encuentra en el top de descargas gratuitas en la App Store (iOS). Definida como la primera plataforma espontánea para compartir fotos con amigos durante el día, BeReal busca que personas en todo el mundo compartan momentos de manera auténtica. Sin filtros, ni poses demasiado planificadas. ¿Su funcionamiento? Es muy sencillo: Durante una hora aleatoria del día, la app envía una notificación a los usuarios, quienes tienen dos minutos para subir una fotografía de lo que están haciendo en el instante. Si no se sube en esa ventana de tiempo, no se puede publicar la imagen que, por lo demás, se borra después de 24 horas.

Charissa Cheong, miembro del departamento de Cultura Digital del medio Insider, decidió bajar BeReal y probarlo durante una semana, luego de escuchar que todo su círculo cercano estaba conectado por esta vía. Aunque inicialmente tenía dudas porque no quería pasar más tiempo pegada a la pantalla, se animó y relata que ha tenido una experiencia bastante positiva. “Descubrí que BeReal no es una aplicación en la que pasaría horas procrastinando. Por lo general, publico mi foto, hago scroll brevemente, reacciono a las fotos de mis amigos, y luego sigo con el resto de mi día. Se ha sentido como una forma refrescante y saludable de usar las redes sociales, que realmente he llegado a apreciar”, relata en Insider.

Así como ella, más de 7 millones de personas en todo el mundo han decidido probar la experiencia y descargar esta nueva red social, según datos de la firma de análisis, Apptopia. Esa curva va en ascenso -especialmente entre adolescentes y jóvenes- y, de acuerdo al artículo BeReal Captures Our Nostalgia for a Time When Social Media Was Boring publicado en The New York Times, esta creciente popularidad se explica por el cansancio de ver a otros en redes sociales actuando de maneras perfectas. “BeReal presenta una alternativa más saludable, aunque lo que se publica no es necesariamente más genuino que lo que se ve en cualquier otro lugar de Internet. Sin embargo, está involucrada un tipo de intimidad muy diferente, que es un poco retroactiva y que entrega la sensación de un vlog de principios de la década de 2000 o un antiguo estado de Facebook”, se indica.

Justamente, ese registro cotidiano es el que busca capturar esta aplicación, poniendo el foco en la publicación de cosas normales e incluso aburridas: esas que nos toca hacer a todos en el diario vivir. En su artículo Charissa Cheong cuenta que, inicialmente, le costó aceptar que publicar dicha realidad era parte de las reglas del juego, pero finalmente se dio cuenta que eso le permitió aceptar una imagen menos idealizada de sí misma. “Definitivamente me tomó algunos días acostumbrarme al formato único de BeReal. Seguía frustrada porque mis imágenes no eran tan pulidas o estéticas como normalmente me gustaría que fueran. Poco a poco estoy empezando a disfrutar el hecho de que no hay presión para lucir lo mejor posible en la aplicación”, relata.

Para Alejandra Rossi, académica de Psicología UDP e investigadora del Centro de Estudios en Neurociencia Humana y Neuropsicología; ese es el gran beneficio que puede tener una red social como esta. “Hay una búsqueda de autenticidad y normalidad que en estos tiempos, sobre todo después de dos años pandemia, se valora. Con esto se puede sentir que hay gente con vidas normales como las nuestras, que pueden estar almorzando, en el trabajo, o solos en la casa. Entrega la idea de una cotidianeidad compartida que no la dan apps como Instagram o Tik Tok”, analiza.

Esa sensación de falta de realidad -tan extendida en el mundo digital- probablemente tiene directa relación con la posibilidad que entregan hoy las redes sociales de retocar imágenes o usar filtros para mejorar aspectos físicos o derechamente cambiarlos. Un estudio realizado por Dove, en el marco de su Proyecto para la Autoestima, reveló que un 69% de las niñas y adolescentes entrevistadas intenta cambiar u ocultar al menos una parte de su cuerpo cuando se va a tomar una foto para sus redes sociales. Así, un 72% usa filtros o apps de retoques, mientras que un 20% reconoce sentir decepción al no ver en la vida real lo mismo que ve en sus imágenes de internet.

Es por eso que el académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Hernández, indica que la idea que propone BeReal en el ecosistema de redes es interesante. Porque no solo permite quitar capas de filtro a los contenidos, sino que da la posibilidad de ver imágenes más humanas y alcanzables, ajustando los estándares de manera más razonable.

Sin embargo, Hernández afirma que, si bien se aspira a una conexión más auténtica, esa intención puede llegar a ser tramposa. “Siempre va a existir un filtro. Si bien la app se hace cargo de generar un incentivo para que el contenido no sea tan curado, no resuelve el problema de hiperconectividad en el que estamos. No nos hace salir de la rueda de estar constantemente buscando aprobación del resto. Es otra cara del mismo sistema, solo que ahora se muestra lo que se hace en el momento, pero fácilmente una persona puede tener una vida cotidiana deseable en términos estéticos”, indica el psicólogo y agrega: “No sé cuántas personas realmente exponen la crudeza de su existencia en redes sociales. Y no sé si deberían hacerlo tampoco”.

“BeReal no es en absoluto un proyecto anti redes sociales”, dice el artículo BeReal Captures Our Nostalgia for a Time When Social Media Was Boring publicado en The New York Times. Ahí finalmente se sostiene que la aplicación -de manera familiar- busca ganar una masa crítica de usuarios para eventualmente generar ingresos mediante anuncios, comercio o publicaciones. “Lo que BeReal ofrece ahora es una nueva versión de una experiencia que ha sido contaminada o desgastada en otros lugares”, manifiesta. Aunque la intención no es ingenua, BeReal se siente como un respiro. Entre filtros, videos preparados, publicaciones pensadas; al fin podemos tener un poco más de nosotros mismos.