Cabello: de vuelta a lo simple y natural

Claudia Contreras (40) es de las mujeres que siempre amó su pelo crespo pese a que en su juventud la tendencia era llevarlo liso a como diera lugar. En los 80 y 90, cuenta la ingeniera civil, quienes tenían el pelo crespo se lo alisaban con la plancha de planchar y no existían tantos productos como hoy para cuidarlo. “Recuerdo que era una crespa muy natural en el colegio. Tenía un rulo largo, chascón, sin definir y con mucho volumen… Tanto así que en el colegio me decían “la rulo”. Mi mamá y mi hermana -que también eran crespas, se planchaban el pelo para estar a la moda y me acuerdo que salía olor a cabello ahumado… Hoy pienso lo arriesgadas que eran”, dice la profesional.

Lo cierto, es que en la época de Claudia la tendencia era verse “ordenada” y la única forma de tener un look así, era alisándose el cabello. Por eso, cuando la cantante mexicana Gloria Trevi lanzó su tema ‘Pelo suelto’ fue un hit rotundo porque se transformó en un himno contra el establishment. Una canción cuya primera estrofa lo dice todo: “A mí me gusta andar el pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio. Me gusta ir siempre en contra del viento, si dicen blanco yo les digo negro. A mi me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos. Me gusta todo lo que sea sincero, yo soy real y no tengo reverso”.

Al respecto, Enrique López, embajador de la línea Curl Manifesto de Kérastase sostiene que: “La generación de los 80 le gustaba tener el pelo liso porque les daba orden y se sentían mejor con el cabello planchado… Se usaban aditivos y agentes que ayudan a la permanencia en el liso y control de este, y entonces ahí se hizo algo mucho más masivo”.

Sin embargo, López señala que atrás quedaron esos años en que las crespas se alisaban el pelo, pues actualmente los rulos se llevan con naturalidad. “La tendencia es respetar el pelo y tenerlo sano. Hoy en día el consumo de productos para nutrir, hidratar, para dar brillo y para que el pelo se vea saludable es lo más importante. Todas están aceptando y acentuando sus propios colores y texturas. Hay una tendencia al autorrespeto”.

Una opinión que Contreras comparte: “Actualmente mi pelo y yo estamos en paz. No es perfecto, pero es parte de mi esencia y me gusta. Mi hermana ahora es estilista y siempre me compra y me regala productos para el cabello, los que trato de usar de manera constante”, cuenta Claudia.

Enrique López, embajador de la línea Curl Manifesto de Kérastase.

Cuidados y nuevas tecnologías

El 65%* de la población mundial tiene el pelo crespo (*Test instrumental con Bain + Masque + Refresh Absolu), y de ese universo existen muchas categorías, sin embargo, se clasifican en tres grandes grupos que son las onduladas, rizadas y afro. Ellas comparten las mismas problemáticas que son la sequedad, el frizz, la deshidratación y el quiebre, por lo que su cuidado requiere de más tiempo y productos. Es decir, es un cabello ultra demandante debido a su fibra torcida.

Sin embargo, actualmente hay productos diferentes para cada tipo de onda, los que permiten un efecto inmediato y por largo tiempo. Lo cierto es que, si antes los productos para pelos crespos eran de formulación básica y dejaban el cabello pesado o grasoso, eso ha cambiado. “Hoy hay un montón de herramientas para poder funcionar de manera fácil y cómoda, sin tener que ponerse tanta cosa”, sostiene López.

Una tecnología que bien ha desarrollado la marca Kérastase quien lanzó recientemente su línea Curl Manifesto, el primer cuidado profesional para todos los rizos en sus diferentes formas. Sobre esta nueva línea de productos, López señala que: “Los productos son deliciosos en cuanto a sensación y muy agradable al minuto de lavar el pelo. Además, son fáciles de usar y entregan al cabello suavidad, brillo, hidratación, entre otros beneficios”.

Para crear esta línea el equipo científico de la marca investigó los mejores ingredientes para los rizos. Para resultados óptimos, utilizaron entonces dos potentes y activos ingredientes: la miel de Manuka y la ceramida de cementación. El primero, originario de Nueva Zelanda, es ultra rico en micronutrientes que proveen un boost de hidratación y restauración de brillo. Se trata de una poderosa y rara miel que es conocida por sus propiedades restaurativas y que ayuda a dar vitalidad y brillo a los rizos resecos.

Con respecto a la ceramida, el equipo observó que encajaba perfectamente entre las escamas del cabello frágil. Los estudios probaron que esta extraordinaria molécula protege contra agresores ambientales, incluyendo rayos UV, deshidratación por agua de grifo y daño por el calor de productos de estilizado.

De esta forma, Curl Manifesto contiene siete productos, los que proporcionan 83% más hidratación, 87% menos quiebre y 81% menos frizz. Una línea que contiene: El shampoo ‘Bain Hydratation’, que es un producto cremoso y nutritivo para cuero cabelludo y cabello; ‘Fondant Hydratation’, un acondicionador liviano de cuidado profundo y ultrahidratante; la ‘Masque Beurre Haute Nutrition’, una máscara gruesa y ultra rica en nutrición; la ‘Crème De Jour Fondamentale’, una crema de uso diario, nutritiva y con efecto anti-frizz; el tratamiento de aceite multiuso para cuero cabelludo y cabello, ‘Huile Sublime Repair’; la crema de textura gelificada que define los rizos sin dejarlos rígidos, ‘Gelée Curl Contour’; y el spray refrescante de rizos para el segundo día post lavado, ‘Refresh Absolu’.

Para que los nuevos productos tengan un real efecto en los pelos rizados, López recomienda siempre preocuparse de realizar un buen lavado: “Para que el pelo quede brillante y con una textura, movimiento y flexibilidad, el rizo necesita el lavado. Eso es fundamental, y después se busca el producto adecuado”, sostiene.