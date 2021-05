Cómo cuidar el pelo para que no se deteriore

Así como nuestra piel, el pelo también requiere ciertos cuidados para que se mantenga saludable, pues factores como el calor, el estrés y la contaminación pueden dañarlo. Es por esto que resulta ideal conocer los tratamientos y productos que podemos aplicar para mantenerlo en buenas condiciones.

Para Josefina Stavrakopulos, fundadora de la peluquería Mon Site, es fundamental tener una alimentación balanceada y mantenerse hidratadas, ya que la salud de nuestro pelo dependerá en gran medida de esos factores. Cuando se tiene una dieta rica en vitaminas y minerales, el pelo crece fuerte y sano, mientras que la hidratación evita que se produzcan roturas y se caiga.

Existen otros factores que pueden perjudicar la salud del pelo, como lavarlo con agua muy caliente. El calor es uno de los enemigos del cabello, y es por eso que dentro de las recomendaciones de la especialista se encuentra lavarlo con agua tibia, ya que cuando se hace con temperaturas muy altas se puede deshidratar el cuero cabelludo y debilitar las raíces.

“El sol también es otro de los factores, uno suele pensar que en el verano solamente hay que cuidarse, pero la verdad es que siempre hay que hacerlo porque el pelo no es igual que la piel, no sintetiza la vitamina D, le hace daño y lo seca. Para esto, se recomienda usar protectores térmicos, ya que no solo ayudan en el verano sino que también cuando uno se seca el pelo con el secador, que también lo daña mucho”, explica Josefina.

En relación a tratamientos capilares, también existen diversos productos para aplicar en el día a día. Josefina asegura que es importante utilizar siempre champús y acondicionadores acorde al tipo de cabello. “Nos podemos topar con personas que aseguran tener pelo graso, pero que en realidad se debe meramente a que utilizan champús con aceites y que no corresponde a su tipo de pelo. Ese producto hará que tengas que lavarte el pelo todos los días”, detalla.

El aceite es otro de los productos que se pueden aplicar para el cuidado de nuestro cabello, pero este dependerá del resultado que se esté buscando y claramente, del tipo de pelo que tengamos. Aplicar aceite sobre el pelo mojado facilitará el peinado y lo protegerá del calor del secador o de otras herramientas de peinado. “El aceite de argán funciona para uso diario, más que nada para hidratar puntas. También hay aceites que son protectores térmicos y otros que ayudar a combatir el frizz si se aplica en seco”, comenta Josefina.

Una vez a la semana, la especialista aconseja aplicar también mascarillas que ayudarán a restaurar el pelo deteriorado por la contaminación, las tinturas y peinados. “Hay que tener ojo con el tipo de mascarilla que se está aplicando, ya que hay algunos productos que se emplean después del champú y el acondicionador. Otros en cambio, entre medio de estos, porque algunos son para cerrar la cutícula, entonces es fundamental que la gente revise sus instrucciones”, explica.