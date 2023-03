Conecta Mujer: yo vs. nosotras

“Si creamos redes con la sola intención de obtener algo a cambio, nunca tendremos éxito”, escribe en su libro Give and Take: a Revolutionary Approach to Success, el psicólogo organizacional norteamericano Adam Grant. El profesor de la Escuela Wharton de Negocios de la Universidad de Pennsylvania aclara que, para que una red sea exitosa, no se pueden perseguir sus beneficios sino que el foco debe estar en invertir en actividades y relaciones con sentido. Los resultados vendrán de forma natural como una consecuencia del poder de un buen network.

Y es así precisamente como lo ha experimentado la médico especialista en ginecología oncológica Dania Acuña (40) desde que se unió a una red de mujeres profesionales. Luego de la pandemia, Dania recuerda que estaba buscando darle un giro a su carrera. Quería emprender pero no tenía muchos conocimientos sobre esa área. “Estaba emprendiendo sin mucho conocimiento. Necesitaba un grupo de apoyo, no competencia”, comenta. En ese momento, durante un foro de emprendimiento, conoció a Teresa Herrera, fundadora de Conecta Mujer: una red de mujeres profesionales y emprendedoras que busca generar espacios de aprendizaje, conexión y encuentro entre sus miembros. El objetivo es potenciarlas a todas.

Un estudio conducido por el profesor de Liderazgo de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos, Brian Uzzi, mostró que las mujeres profesionales requieren de un tipo específico de network laboral para avanzar en sus carreras de forma efectiva. Es decir, no solo basta con cultivar muchas relaciones en el ámbito del trabajo, sino que se debe invertir el tiempo de forma correcta.

Según la investigación liderada por Uzzi, tanto hombres como mujeres se benefician de pertenecer a varios nichos o hubs de diferentes redes más que de tener una única red extremadamente amplia. Sin embargo, hoy hay una marcada diferencia en temas de género cuando se trata de networking y redes de apoyo. Las mujeres, además de múltiples hubs o sub grupos mostraban muchísimos mejores resultados cuando tenían un círculo interno o de confianza dentro de cada red.

Teresa Herrera (37) Ingeniera Comercial de profesión, especializada en Estrategias, Coach Certificada en Programación NeuroLingüistica (PNL) y con estudios complementarios en Grafología se dedica hoy a hacer asesorías estratégicas y mentorías en startups y emprendimientos. Pero, además, Teresa es una de las fundadoras de la red Conecta Mujer que hoy reúne a más de 6 mil mujeres en Chile. “Cuando me lancé a emprender después de mi paso por el sector financiero, me empezaron a llamar muchas mujeres pidiéndome consejos y orientación”, recuerda Teresa. Porque, según explica, sobre todo después de la maternidad, muchas mujeres no quieren volver a las antiguas dinámicas de trabajo. Quisieran poder dedicar más tiempo a este nuevo rol y, por ende, buscaban ayuda para diseñar un camino de emprendimiento que fuese compatible con la maternidad. “Entre líneas, a través de estas conversaciones con mujeres, me empecé a dar cuenta que había algo más profundo en esas experiencias que contaban: el abrumador sentimiento de soledad que las envolvía”, explica Teresa. “Así empecé a ver mi vida en retrospectiva y a darme cuenta que en cada situación o etapa por la que yo también había pasado en mi carrera profesional, viajando sola, en la maternidad y mi camino de emprendimiento, también había tenido momentos donde me sentí tremendamente sola, con la diferencia que ingenuamente pensaba que era un sentimiento que solo me tocaba a mí en lo personal”, recuerda. Y, hasta ese minuto, incluso ella creía que la solución era simplemente vivir con eso acuestas y tratar de seguir adelante como fuese posible.

Sin embargo, tiempo después y tras varios cafés y reuniones casuales con mujeres que buscaban orientación por temas muy similares, Teresa tomó la decisión de convertir el problema en una solución. Y es que, tal como ella misma explica, el sentimiento de soledad en las mujeres no es un tema aislado. Según un estudio realizado por el proyecto The Roots of Loneliness, más del 45% de las mujeres viven con un sentimiento persistente de soledad.

Para evitar que esta tendencia se perpetuara en el espacio laboral, Teresa decidió crear Conecta Mujer. “Había que desarrollar una iniciativa que le diera visibilidad a mujeres referentes y que también entregara instancias de apoyo en diferentes áreas: emprendimiento, maternidad, salud, empoderamiento”, explica. “Para que pudieran conectarse entre sí y no sentirse solas en ningún área o espacio de sus vidas”. La ginecóloga Dania Acuña explica que cada miembro de la red coopera y se apoyan unas a otras. Y ella lo hace desde su especialidad: la medicina. “Trato de responder dudas del área médica dando recomendaciones de doctores y promocionando emprendimientos”. Agrega que también se reúnen para discutir temas sobre salud sexual femenina y diversidad familiar. “He dado charlas a mujeres en algunas de las empresas de nuestras integrantes”, comenta. Agrega que unir a mujeres diversas que buscan contención y apoyo es uno de los focos de la red. “A veces hablamos de violencia de pareja, de problemas de mujeres migrantes, todas apoyando su visión, apoyando, ofreciendo un ‘escríbeme por interno’. Es muy poderoso lo que podemos lograr juntas”, aclara.

Y tal como han explicado Teresa y Dania, el insight que entregan estas comunidades de mujeres quizás menos amplias pero conformado por vínculos más sólidos, son un punto definitorio en el éxito de una carrera profesional femenina. En un artículo publicado por Harvard Business Review, el profesor de Liderazgo Brian Uzzi explicó los resultados de un estudio sobre los tipos de networking. Se demostró que, en el caso de las mujeres, definitivamente, menos es más. “Nuestras conclusiones sugieren que las mujeres pueden beneficiarse tomando un approach más estratégico”, explica el especialista en la publicación. “Buscar calidad sobre cantidad […] es menos importante cuánta gente conoces que la calidad de gente que conoces”.

Tener una intención clara respecto de las personas que queremos tener a nuestro lado en el ámbito laboral es tan importante como rodearse de buenos amigos en lo personal. E invertir en esas relaciones también lo es. Teresa explica que hasta ahora, para ella el mejor regalo no ha sido lo que ha obtenido de la red de Conecta Mujer, sino lo que ha invertido. “Jamás imaginé lo que generaría en mí y lo que ha sido impactar positivamente a tantas mujeres”, cuenta. “Lo gratificante es ver cómo mujeres que son parte de nuestra comunidad han encontrado aquí un apoyo real, genuino y verdadero, que ha marcado sus vidas para siempre, porque funcionamos como una cadena”. Porque para que una red de networking sea exitosa —especialmente entre mujeres— se necesita más que un grupo gigante de contactos de whatsapp. Se trata de ser capaces de construir comunidades para compartir ideas, ayuda, contribuir a la resolución de problemas y crear oportunidades de colaboración entre sus miembros.