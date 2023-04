Datos Paula: abril, cócteles mil

El mejor de Santiago: Sosiégate de Sociedad 0306

Entre el 28 de marzo y el 2 de abril, el restobar Sociedad 0306 vendió cerca de ochocientos Sosiégate ($7.500), su cóctel de autor que lleva gin y syrup de naranja-salvia, ingredientes que se dejan reposando durante 12 horas, para luego servir el trago en un vaso frío, con tónica valenciana de naranja, y el toque final de menta y arándanos. La razón de este boom de ventas fue The Top Cocktail, concurso que invitó a probar más de 40 cócteles a un precio reducido, para que luego los participantes votaran por el mejor. “Lograr el primer lugar fue un gran orgullo, porque competíamos con bares muy buenos”, dice Abraham Ávalos, jefe de barra y administrador del local. Aunque el Sosiégate quedó consagrado como el imperdible de la carta de bebestibles, hay otros que también vale la pena probar, como el Nada Quedará ($7.900), con whisky macerado en manzana y menta, miel de palma y agua filtrada; o el Vasito de agua ($7.500), con pisco, clarificación de maracuyá y tónica.

En la calle Santa Isabel –frente al mítico Bar de René– y donde hace un par de años funcionaba un taller mecánico, hoy está este restobar que mantiene ciertos elementos que fueron reciclados de su antiguo giro –como techos y paredes de zinc oxidado– y los combina con murales de colores y luces de neón. Pero lo más llamativo de Sociedad 0306 es que en su carta conviven cuatro cocinas distintas, con chefs y propuestas absolutamente independientes. Una de ellas es la sanguchería Tololo, especializada en mechadas: la más vendida es la que tiene palta, pebre (sin ají), papas hilo, tocino crispy y mayonesa casera ($9.890). También está Gaman, que ofrece sushi de estilo tropical, y cuyo dueño y chef es Roger García, quien anteriormente trabajó en Gregoria y fue jefe de cocina del bar La Providencia. De su carta, destaca el roll tempura de plátano relleno de salmón y camarón, con topping de mayonesa de curry ($9.990).

Primitivo es otra de las cocinas que está en Sociedad 0306. Sus socios fundadores, Elvis Capcha y Grey Sierra, trabajaron anteriormente en Etniko y Malva Loca; y su sello es la comida asiática de autor. ¿Lo más pedido? Las gyosas de camarón kimchi con salsa asiática, picada de cilantro con ají de árbol y soya ($7.500 las seis unidades). A cargo de la comida vegana –que para los dueños del restobar era fundamental, pues siempre pensaron en un lugar que fuera inclusivo y pudiera reunir a grupos donde algunos comen productos animales y otros no– está Woh, quienes comenzaron con un food truck en el Parque Araucano y luego en el Merkado Bilbao. Lo más llamativo que ofrecen es el Burrito Piña-BBQ ($6.500), que tiene falafel, lechuga, choclo, arroz, piña, cebolla y pimientos fritos.

Para César Ponce, uno de los socios fundadores de Sociedad, “este es un modelo donde emprendedores gastronómicos pequeños pueden estar en un buen espacio, con una excelente ubicación como es barrio Italia, pero compartiendo gastos y con un riesgo mucho más acotado. Al mismo tiempo, le ofrecemos una propuesta diferente a los comensales”. Abierto de martes a domingo. Santa Isabel 0306, Providencia.

Santiago Guest Bartenders: lo mejor de Latinoamérica en bares santiaguinos

Esta semana Santiago será la sede de Clase Maestra, la convención de coctelería más importante de Sudamérica, que nació en Perú hace 12 años y por primera vez se realiza fuera de Lima. Además de charlas y conferencias, una de las actividades más esperadas de Clase Maestra son los take over, donde bartenders de premiados bares internacionales se toman la barra de locales santiaguinos.

Uno de ellos es el peruano Aarón Díaz (en la foto), quien estará el sábado 29 de abril en el bar Enigma, el speakeasy de coctelería de autor que abrió en La Reina a inicios de este año. ¿Por qué vale la pena ir a probar sus tragos? En 2018, después de trabajar como chef bartender en el célebre The Aviary (Chicago), Díaz volvió a Lima y abrió el bar Carnaval. ¿El sello de este lugar? cócteles servidos en esculturas, una ice room donde se producen más de 20 tipos de hielo hechos con agua filtrada por ósmosis inversa. El mismo año de la apertura de Carnaval, Díaz fue premiado como el mejor bartender de su país. Un año después, su local fue escogido el mejor bar de Perú en la lista Summum y se posicionó en el puesto número 13 de la lista de The World’s 50 Best Bars.

Ese mismo sábado, el bar SubAstor –el speakeasy más famoso de Brasil– se tomará la barra de Conserbar, en barrio Italia; y el viernes el colombiano Alquímico –número 10 en The World’s 50 Best Bars– hará lo mismo en Forá, en Tobalaba. Toda la información y actividades de Clase Maestra están en www.clasemaestra.cl

Ñam Bar en el Cerro Santa Lucía

Después de tres años de pausa, este jueves vuelve el mercado gastronómico Ñam, que se instalará en el cerro Santa Lucía hasta el domingo. Aunque el protagonista del evento probablemente será La Cocinería -donde estarán ofreciendo sus platos restoranes como Curacaribs, Siam Thai y Beasty Butchers-, el Ñam Bar también dará que hablar. Además de un sector especial con vinos de la zona de Itata, habrá un beergarden y una multibarra con coctelería clásica y de autor. Allí se ofrecerán tragos de reconocidas destilerías nacionales: Pajarillo, galardonada con medalla de oro en la edición 2021 de Catad’or World Wines Awards; Quintal, cuya fundadora es Teresa Undurraga, creadora del Emporio La Rosa; y Provincia, ubicada en Puente Negro, a orillas del río Claro, en la comuna de San Fernando.

Entradas a $8.000 en Punto Ticket o en las boleterías del evento. Ingreso en dos franjas: Ñam Almuerzo, desde las 11 hasta las 15 hrs.; y Ñam Sunset, desde las 17 hasta las 21 hrs.